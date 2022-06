Maurizio Di Gioia è uno di noi.

Giovedì 24 giugno è stata intitolata a Settimo la via che porta al Palazzetto dello Sport Pala200 a Maurizio Di Gioia, un ragazzo di 24 anni che nel giugno del 2011 fu assassinato dall’ex compagno della madre, Giuseppe Angiletta.

Maurizio, una promessa del calcio locale, ha incarnato lo spirito dello sport. Un ragazzo che non si è girato di fronte al pericolo per salvare sua madre e suo fratello. Un ragazzo che ha dato spessore ai valori dell’amicizia, della famiglia, dello sport e della solidarietà. A distanza [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.