Tredici alberi di pesco nel parco di Castelverde per ricordare.

Una lapide e tredici alberi di pesco immessi nel 2017 nel parco di Castelverde, in via A. de Francisco, 29B10 a Settimo, in memoria delle tredici studentesse in Erasmus morte in Spagna all’alba del 20 marzo 2016, vicino a Tarragona, mentre tornavano da una gita a Valencia organizzata dall’Università di Barcellona. Una di queste era la settimese Serena Saracino, 23 anni, e frequentava il quarto anno di Farmacia.

Gli alberi sono cresciuti, e qualche frutto è comparso tra i rami e le foglie, ma hanno avuto [...]