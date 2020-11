SETTIMO. Tamponi:il 60% del personale scolastico ha aderito allo screening

Dopo l’arrivo in Comune, sono partiti venerdì pomeriggio i primi tamponi per il personale scolastico della città. Alcune maestre le prime a sottoporsi allo screening. I primi 500 tamponi, sono stati fatti all’interno del Comune, dalla prossima settimana, invece, dopo l’autorizzazione dell’AslTo4, ci si sposterà in piazzale [...]





