SETTIMO T.SE . Volontariato in lutto per Elvio Campari

Elvio Campari è mancato oggi, martedì 3 novembre, lasciando un vuoto incolmabile. Aveva 83 anni. Decano del volontariato, è stato il primo presidente della Consulta di Solidarietà, un ruolo che ha ricoperto per quasi vent’anni, ed è stato anche il presidente della Fidas Settimo oltre ad essere un pluridecorato donatore di sangue. In piena emergenza Covid, insieme alla moglie Maria, ha cucito centinaia di mascherine di stoffa da regalare prima ai volontari delle associazioni settimesi e poi ai più piccoli, per affrontare il ritorno sui banchi di scuola. Si era dimesso dalla Consulta di Solidarietà nel 2016, ma è rimasto comunque in carica fino al passaggio del testimone a Dario Chiefa, avvenuto formalmente durante la tradizionale commemorazione dei defunti, il 1 novembre 2019. L’emergenza sanitaria era ancora distante e fortunatamente, quel giorno, è stato ancora possibile stringersi attorno ad Elvio Campari, per ringraziarlo del suo encomiabile impegno per la città.

Con il suo accento romano “de Roma”, aveva licenza di dire tutto: le sue eleganti battute, pronunciate con cadenze e sorriso da Cinecittà, erano puntuali, propositive e mai fuori luogo. Le mascherine destinate agli alunni delle scuole settimesi sono delle opere d’arte: sono uniche, una diversa dall’altra, l’ennesimo ed esclusivo gesto del cuore senza chiedere nulla in cambio. In pieno lockdown, la sua preoccupazione era quella di aiutare la moglie Maria, sarta abilissima, nella cucitura. “Ce mancano gli elastici, sò difficili da trovà – diceva – . La stoffa invece nun ce manca”. Ed era vero: Elvio Campari aveva proprio la stoffa del campione di generosità.

