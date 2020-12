SETTIMO T.SE. Via Torino al buio dalle 20 circa. Black out totale fino alle 23,40

La fornitura elettrica è stata ripristinata intorno alle 23,40. Martedì 1° dicembre, il tratto di via Torino compreso tra via Marco Polo e via Cavour era rimasto al buio a partire dalle ore 20 a causa di un blackout. Anche alcune palazzine di via Fermi hanno lamentato lo stesso problema. I tecnici delle squadre di intervento di Enel Distribuzione sono intervenute intorno alle 21,30 per cercare di riparare il guasto sulla rete. La centralina collocata all’inizio di via Marco Polo è stata trovata aperta, come spesso accade negli ultimi mesi: al suo interno sono state ritrovate due carcasse di topi, ma non è detto che sia questo il motivo del guasto. Intanto, parecchie famiglie sono rimaste al buio e al freddo per diverse ore.

