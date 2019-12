Settimo T.se: Vandali sfregiano il totem di Uscire dal silenzio

Un atto vandalico che non abbatte lo spirito dell’Associazione Uscire dal Silenzio di Settimo.

Tra ieri sera e stamattina è stato danneggiato il totem, in piazza della Libertà a Settimo, dell’Associazione Uscire dal Silenzio, divenuta da qualche mese un vero e proprio Centro Antiviolenza. Un atto vandalico che, come dice la presidente Paola Ferrero, forse non ha preso di mira l’associazione, ma è un gesto incivile verso tutto quello che si istalla davanti al Comune.

Nella piazza accade di tutto, c’è chi scrive “Porta” su un muro del palazzo civico, chi abbatte gli alberi di Natale. Questa volta è toccato a un totem che serve ed è utile a chi subisce una qualsiasi tipo di violenza di genere.

“Adesso vedremo dove rimettere il totem – ha detto Paola- perché sappiamo che piazza della Libertà non è sicura da questo punto di vista. Lunedì mattina andrò a fare denuncia alle autorità competenti e vedremo se ci sono delle telecamere per svelare chi ha compiuto questo gesto, non contro di noi, ma verso la comunità intera”.

Piazza della Libertà non è nuova a questi atti distruzione e di danneggiamento della “Res publica” e si spera che l’amministrazione possa porre rimedio.

Per chi volesse contattare l’Associazione Uscire dal Silenzio di Settimo può farlo al numero verde 800688820

