SETTIMO T.SE. Un concerto “Vir(tu)ale” per combattere il Covid

Domenica 13 novembre, alle 18,30, si terrà il primo Concerto Vir(tu)ale organizzato da Biblioteca Archimede.

Due ore di ottima musica per raccogliere fondi e combattere l’emergenza Covid. E sul palco salirà anche Danilo Riccardi, pianista cresciuto a Settimo nel cuore del Villaggio Fiat ed autore delle melodie su cui Renato Zero ha scritto brani indimenticabili tra cui “Nei Giardini che nessuno sa”.

Danilo Riccardi, nella sua brillante carriera artistica, ha composto anche buona parte delle colonne sonore della trasmissione “Linea Blu” e tante altre composizioni per il cinema e la tv. Dopo la recente esperienza con l’orchestra de “I Fatti vostri”, il programma di Rai Uno condotto da Giancarlo Magalli, nel 2020 ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo per il cantante Marco Sentieri. Domenica 13 novembre ritorna nella sua città – purtroppo non in presenza – per promuovere una raccolta fondi da destinare proprio a Settimo, il luogo in cui è nata la sua passione per la musica. Con lui, saliranno sul “palco” Bob Rocket, Marco Roagna e YNOT.