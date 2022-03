Un albero in memoria di Stefano Bianco, il pilota settimese del Motomondiale che ha perso la vita in un tragico incidente stradale nel 2020. Sarà piantumato sabato 2 aprile, alle 15,30, nel parco Castelverde con una breve cerimonia voluta dall’amministrazione comunale e promossa dall’assessore allo sport Daniele Volpatto. L’albero crescerà nei pressi del cippo commemorativo e di altri 13 alberi che ricordano anche Serena Saracino, la studentessa rimasta vittima di un incidente stradale mentre frequentava l’Erasmus in Spagna. Era insieme ad altre 12 giovani vite spezzate, tutte a bordo dello stesso pullman in cui viaggiava la settimese.

Anche Stefano Bianco rimase vittima di un terribile incidente stradale, sul rettilineo tra Mappano e Leini. Era l’11 marzo, in un pomeriggio di sole, quando l’Italia era a pochi giorni dalla chiusura più restrittiva per l’emergenza Covid19. Stefano aveva preso la sua moto, a quell’epoca era ancora possibile uscire di casa. Per evitare un autocarro, Stefano fu costretto ad una manovra disperata. I rilievi della Polizia municipale hanno sciolto ogni dubbio: Stefano Bianco viaggiava entro i limiti. Carta canta: la moto dell’ex pilota non andava più dei 50 all’ora. E’ stato un camioncino a chiudergli la strada, con una svolta improvvisa. Nemmeno un campione come Stefano avrebbe potuto prevederla, eppure era uno di quelli che aveva messo a segno una pole position con un’Aprilia 125 senza tecnologie speciali, solo con il suo polso fatato. Ha provato ad evitare quel mezzo, ma non ci è riuscito. E invece di scivolare sotto le ruote di quell’ostacolo, la frenata lo ha sbalzato contro il camioncino. E non c’è stato più nulla da fare. Un destino crudele. E ora avrà un posto nella memoria della sua città, in mezzo al verde, a pochi chilometri dal luogo in cui lavorava lui con la sua amatissima famiglia.

