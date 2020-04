Settimo T.se: un aiuto concreto agli infermieri di Torino

Giovedì 30 alle ore 21:00 si terrà una replica dello spettacolo “Terra Terra” di e con Elena Ruzza per supportare una delle categorie sanitarie, gli infermieri, che lavorano in prima linea nell’emergenza Covid19. Il pubblico potrà collegarsi al link della piattaforma digitale, che verrà comunicato nei prossimi giorni tramite i canali social di Elena Ruzza, per assistere allo spettacolo che sarà eseguito in diretta dall’abitazione dell’attrice.

Le persone potranno, inoltre, donare direttamente sul c/c intestato a: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino:

iban: IT63 Y062 3001 0010 0004 1422 776

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Sede di Torino – Via Giolitti 1

causale: donazione per emergenza covid -spettacolo terraterra.

