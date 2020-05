SETTIMO T.SE. Restart, docufilm con le musiche di Henoel Grech

L’arte, le immagini e la musica per raccontare il cambiamento dopo la pandemia del Covid 19. Un progetto planetario intitolato Restart per radunare tutte le creatività possibili e realizzare un docufilm diretto da Gabriele Pignotta e Jacopo Genuardi. Dal 19 maggio, sui social è stato pubblicato un trailer in lingua inglese e italiano, in cui si spiega il progetto artistico della “Vimove”. Sono tanti i videomaker, attori e registi coinvolti nel progetto, ma l’unico compositore, almeno per adesso, è il settimese Henoel Grech (nella foto a sinistra) che ha subito aderito a questo impegno collettivo planetario. Tra registi impegnati nel progetto figura anche Savino Genovese (nella foto a destra), attore molto conosciuto a Settimo e fondatore della “Compagnia Genovese Beltramo”

“Restart” è un’opera dell’ingegno collettivo il cui obiettivo principale non è quello di analizzare la tragedia, ma di raccontare la bellezza di un mondo che sta ridefinendo le proprie certezze, prendendo consapevolezza di cose che prima sembravano scontate. Un documentario condiviso che nasce dall’incontro tra professionisti del settore cinematografico e persone da cinque continenti nel mondo con la voglia di raccontarsi e raccontare le proprie vite. Molti sono professionisti impegnati quotidianamente nel mondo della cinematografia, un settore fortemente colpito dagli effetti economici e sociali provocati dalla pandemia. “Restart” è un esperimento sociale e globale, oltre che un documentario, capace di immortalare un evento che cambierà la storia dell’umanità: le musiche di Henoel Grech, infine, accompagneranno le immagini raccolte da tutto il mondo. Tutti possono partecipare: per entrare a far parte del team basta accedere alla pagina internet del progetto https://bit.ly/partecipazione-restart e compilare il form.

Una volta completato questo passaggio, si potranno scaricare le liberatorie video direttamente dal sito ed inviare tutti i contributi utilizzando www.wetransfer.com, all’email info@vimove.io.

