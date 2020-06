SETTIMO T.SE. Prelievo Fidas per giovedì 4 giugno solo con prenotazione

La sezione Fidas donatori sangue ha fissato per giovedì 4 giugno una raccolta di sangue intero presso la sede di via Galileo Ferraris 6, dalle 8 alle 11. È richiesta la prenotazione telefonica al 3497628521. Per altre informazioni, consultare il sito http://www.fidasadsp.it/settimo

