SETTIMO T.SE. Fondazione Ecm per la didattica a distanza

La Fondazione ECM propone agli insegnanti di Settimo Torinese un elenco di proposte e contenuti che possono essere fruibili dai professori e dagli alunni attraverso la DAD, la didattica a distanza. Incontri con esperti, laboratori digitali, approfondimenti di attualità, conferenze web e molto altro: tutto è a disposizione degli insegnanti che possono usufruire dei contenuti per integrare la loro didattica.

Il primo appuntamento, mercoledì 13 maggio, sarà quello con la scienziata e divulgatrice Daniela Ovadia che dialogherà in video chiamata con due classi delle medie del Comprensivo I, rispondendo ai dubbi e alle domande dei ragazzi sul Coronavirus.

Inoltre, i laboratori LEGO Education sono diventati webinar digitali: gli incontri di Festival 365 sono diventati #culturavirus e la collaborazione con gli insegnanti ha generato “SOS docenti”. E si completa il quadro con “C’è posta per te” che raggruppa tutta l’offerta di divulgazione scientifica rendendola disponibile per la didattica a distanza.

“Questa pandemia ha sconvolto il mondo della scuola – ha detto Giancarlo Brino, vice-sindaco di Settimo – . Le abitudini dei bambini sono state stravolte da questa emergenza. Ogni progetto che prova ad annullare le distanze e offrire loro nuove opportunità è un tassello importante per la nostra comunità”.

Per ulteriori informazioni scrivere a eventi.archimede@fondazione-ecm.it o telefonare al 3455810975

