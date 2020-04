SETTIMO T.SE. Buoni spesa, senza troppo guardare alla dignità

Non ho tanta voglia di star qui a polemizzare con il sindaco Elena Piastra. Non mi va. Non è il tempo. Non ho voglia. E mi ero ripromesso di intervenire salvo in casi eccezionali. Ecco, a mio avviso, questo lo è. In un video di qualche ora fa la prima cittadina ha lanciato l’iniziativa “spesa a casa per tutti”. Raccoglierà le richieste e poi i volontari porteranno ai domicili indicati un pacco di alimenti. E va bene così! Va bene così, perchè ogni sindaco ha, in verità, deciso cosa fare dei fondi messi a disposizione del Governo (400 milioni di euro) in totale autonomia, senza regole particolari salva la direttiva di andare incontro a chi in questo momento ha il problema di mettere insieme il pranzo con la cena.

Tra i tanti modi però, evidentemente, questo sarà il meno dignitoso e vogliamo sottolinearlo. Quando parliamo di dignità lo vogliamo fare riempiendo di significato il termine per tutti quei soggetti che non avevano ancora vissuto situazioni di disagio ma le stanno vivendo ora. Uomini e donne che non erano negli elenchi di chi si occupa di servizi sociali. Insomma, gente fuori dai radar. Un conto sarebbe stato dare loro un buono per poi andare a far la spesa in uno qualunque dei negozi di generi alimentari presenti città, altro paio di maniche sarà vedersi recapitare la spesa magari al quinto piano di un condominio, davanti agli occhi dei vicini di casa, degli amici o dei parenti.

Questo volevo dire e questo ho detto, di getto, senza tanti giri di parole.

Liborio La Mattina

Direttore La Voce

