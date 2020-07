SETTIMO. “Sulle case Atc bisogna intervenire subito, senza aspettare”

E siamo alle solite, la minoranza presenta una mozione e la maggioranza ne presenta una praticamente identica. Stiamo parlando di due documenti pensati per rimettere in sesto le case Atc presenti in città. Un’idea lanciata e già approvata, all’unanimità, anche nei consigli comunali di San Mauro (su proposta del [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti