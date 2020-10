SAN MAURO. Sospetti bocconi avvelenati in via Elia?

Di nuovo pericolo per gli animali a quattro zampe. Lunedì scorso, infatti, in via Elia, nei pressi del civico 6, è stato rinvenuto (in foto) un presunto boccone avvelenato. L’area del ritrovamento è stata segnalata e delimitata.