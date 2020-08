SETTIMO. Sono cominciati i lavori di ristrutturazione per Gramsci, Nicoli, Giacosa, Vivaldi e Salgari

Sono partiti, e in parte già conclusi, alcuni lavori di manutenzione e rinnovamento delle scuole settimesi.

– Rinnovata la recinzione esterna della Gramsci, che attendeva da molti anni

– Avviato il cantiere per la realizzazione di controsoffitti più sicuri alla scuola Gramsci. Lo stesso intervento “anti-sfondellamento” partirà entro qualche giorno alla Nicoli. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane e, una volta conclusi, i locali scolastici torneranno pienamente operativi e più performanti sul piano della sicurezza.

– Avviati i lavori di implemento delle dotazioni antincendio alla Giacosa, alla Vivaldi, alla Salgari, e in via Cascina Nuova. Tutte le scuole rispettano già la normativa antincendio e gli interventi in corso applicano ulteriori migliorie, come ad esempio la modernizzazione della centralina antincendio della Giacosa.

I vari lavori in alcuni casi potranno protrarsi dopo il 14 settembre, data fissata per l’inizio delle lezioni e in questo caso naturalmente i ragazzi saranno spostati in altre aule. «L’attenzione sulle scuole deve essere sempre massima e questi lavori, in particolare gli interventi anti-sfondellamento, già completati in altri plessi, sono importanti perché garantiscono il rispetto di ottimi standard di sicurezza» conclude il vicesindaco Giancarlo Brino (nella foto)

