SETTIMO. Smog, Legambiente: “Limitiamo l’utilizzo dell’auto”

Anche in tempo di pandemia in Piemonte l’emergenza smog non si arresta e si cronicizza sempre di più.

È quanto emerge in sintesi dal report annuale pubblicato da Legambiente “Mal’aria di città 2021”, nel 2020 sono stati 35 i capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti