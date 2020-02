SETTIMO. Silvia e Sara, le nostre “talent” trionfano nel Liguria Selection

La cantante Silvia Sofia Cicerale, accompagnata al pianoforte da Sara Sibona, ha conquistato il primo posto a Genova nel concorso “Liguria Selection”, una rassegna nazionale a cui hanno partecipato circa 200 concorrenti. Le due settimesi, quando suonano insieme, sono una forza che stupisce tutti.

Si erano già presentate al “Settimo Talent”, la rassegna ideata da Tancredi Pistamiglio e promosso dal settimanale “La Voce”. Era il mese di giugno 2019 quando sul palco di via Fantina sono salite Sara con la sua chitarra e Silvia Sofia con la sua voce. Hanno vinto e non era nemmeno facile farlo, ma quello era soltanto l’inizio. Silvia Sofia si è poi iscritta al concorso “Liguria Selection”, superando una prima selezione a fine settembre e poi una a dicembre. Anche in questo caso non era semplice.

Per la finalissima di sabato 18 gennaio, all’Auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice di Genova, Silvia Sofia ha deciso di giocarsi il jolly. La giuria aveva dato la possibilità ai concorrenti di potersi far accompagnare dal vivo. E così, perché non riproporre l’accoppiata vincente del talent settimese? Presto fatto. Sara Sibona è una batterista, ma suona pianoforte e chitarra senza alcuna difficoltà. Insieme hanno presentato Chandellier di Sia, un brano parecchio impegnativo da cantare. Silvia Sofia, sotto gli occhi dalla sua vocal coach Danila Satragno, ha messo in mostra la sua innata capacità di valorizzare l’accompagnamento dal vivo. Il suo talento è emerso in un’interpretazione magistrale, in cui la sua presenza sul palco è risultata gradevole, elegante e anche grintosa: tutti elementi che hanno messo d’accordo la giuria tecnica e la giuria critica, cosa assai rara in questi concorsi.

Al termine della finale, a cui hanno partecipato 31 concorrenti selezionati e provenienti da tutta Italia, Silvia Sofia ha conquistato la vittoria assoluta e due premi speciali, quello come miglior interprete e il premio della critica.

Inoltre, la giovane settimese si è aggiudicata anche un contratto discografico e una valanga di applausi dal pubblico e dai giurati. Due ragazze di 19 anni che adesso possono cominciare a pensare al futuro: oltre all’università, Silvia e Sara stanno pensando a mettere in cantiere un progetto più ampio per scrivere anche dei brani autoprodotti, oltre ad interpretare le cover delle canzoni più famose. Per loro, è soltanto l’inizio.

