SETTIMO. “Settimo città solidale”: i volontari saranno premiati, è la prima città in Piemonte ad avviare questo progetto

Il comune di Settimo, primo in Piemonte, è pronto a lanciare un progetto per premiare l’impegno dei cittadini per la collettività, la cittadinanza attiva, la cura dei beni comuni e per sostenere l’economia locale. Si chiama “Settimo Città solidale” e partirà in via sperimentale nelle prossime settimane, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti