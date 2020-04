SETTIMO. “Servono urgentemente i tamponi nelle Rsa e all’ospedale”

RSA: SERVONO URGENTEMENTE I TAMPONI

Da settimane il Comune di Settimo sta chiedendo l’effettuazione di tamponi su personale e degenti delle strutture sanitarie, sia pubbliche sia private, della Città (Ospedale Civico, RSA di Vercelli e Residenza 5 Torri). Le ripetute richieste ad Asl To4, Unità di crisi e Prefettura finora non hanno portato a riscontri effettivi, circostanza che a fronte dell’evoluzione dell’epidemia preoccupa molto, considerato che ovunque le case di riposo rappresentano uno dei punti di massimo rischio.

La situazione con le informazioni che abbiamo al momento risulta diversa nelle tre strutture:

RSA VIA VERCELLI: tutto il personale è stato sottoposto a tampone (1 operatore è risultato positivo); la direzione sanitaria e il Comune stanno insistendo affinché venga effettuato anche ai degenti.

OSPEDALE CIVICO: alcuni operatori sono stati sottoposti a tampone, che invece non risulta essere stato somministrato a tutti i pazienti (malgrado le ripetute richieste del Comune e del personale). Per quanto riguarda i numeri dei positivi tra pazienti e operatori non abbiamo dati certi e aggiornati, né da parte di ASL né da parte di SAAPA. Non abbiamo nemmeno il dato dei pazienti Covid che sono stati effettivamente trasferiti nel presidio di Settimo

RESIDENZA 5 TORRI: non risulta che siano stati effettuati tamponi né al personale, né ai pazienti, ad eccezione di quelli sintomatici ricoverati in ospedale. Sono stati fatti invece i test sierologici a tutti i pazienti che hanno evidenziato 9 positivi che sono stati isolati. Anche in questo caso il Comune ha ripetutamente sollecitato i tamponi, anche nei vari incontri promossi dalla Prefettura. A fronte di questa situazione, non nascondiamo la forte preoccupazione per la sicurezza degli ospiti delle strutture e degli operatori sanitari, in particolare per quanto riguarda la Residenza 5 Torri.

Da quanto abbiamo appreso dalla direzione della struttura per quanto riguarda i mesi di febbraio e marzo, non si sono registrate situazioni critiche mentre invece ad aprile ci sarebbe stato un incremento significativo dei decessi. L’unico modo per intervenire è quello di sottoporre a tamponi tutti i degenti e tutto il personale per poter procedere con l’isolamento dei pazienti positivi in tempi brevissimi. È a rischio la salute delle persone e non si può più aspettare oltre.

Infine rinnoviamo sempre l’invito all’ASL e a tutte le strutture sanitarie del territorio di avere massima trasparenza e immediatezza nella trasmissione dei dati. I cittadini che da tante settimane stanno vivendo questa situazione così difficile con tutti i sacrifici a cui sono sottoposti meritano di essere sempre informati in modo puntuale e trasparente.