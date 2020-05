SETTIMO. Se avete il covid-19, proteggete i vostri cani, gatti e furetti…

Ne abbiamo sentite di ogni, in questo pazzo periodo che stiamo vivendo e che resterà scolpito nei libri di storia.

Dolore, sofferenza, morte, guarigioni, speranze e rinascite. Ma non solo.

Ci sono anche storie che restano dietro le quinte e, qualche volta, salgono alla ribalta delle cronache per i disservizi, le lungaggini, gli anacronismi di questo Paese ostaggio, oggi come ieri, della burocrazia, delle leggi e delle carte bollate.

E così capita di sentire di chi piange un genitore e riceve la telefonata dall’Asl di turno per informare che “il paziente è ancora positivo”. A’ voglia…

C’è chi chiede aiuto per i propri cari ospitati in case di riposo che si stanno trasformando in piccoli focolai del covid-19.

C’è chi urla la propria rabbia per le scarse informazioni ricevute su di un papà, una mamma, un nonno o una nonna ricoverato in ospedale per coronavirus e incapace ad usare uno smartphone.

C’è chi vorrebbe i tamponi a tappeto nelle rsa “perché sono tutti malati”, ospiti e personale.

C’è chi chiede aiuto. E a volte è capitato che fossero anche sindaci di Comuni martoriati dal coronavirus.

In mezzo a questo grande casino, c’è un’azienda sanitaria, l’Asl To 4, che sul punto non è stata proprio “solerte” nelle risposte. Anzi.

Solo su un tema l’azienda sanitaria si è distinta: la tutela di cani, gatti e furetti.

Sì, avete letto bene. I furetti d’appartamento.

Mentre ovunque si chiedevano garanzie, tamponi, aiuti, test e chi più ne ha più ne metta, nel silenzio assordante dei vertici aziendali della To 4, eccolo lì il punto su cui Ardissone & company sono stati da subito chiarissimi, precisi e solerti: le misure da tenere con gli animali da affezione.

Sì, avete capito bene: l’Asl che non ha trovato il tempo di dare risposte rapide e certe alle case di riposo, ai sindaci, alle associazioni, ai semplici cittadini terrorizzati dai tam tam sul coronavirus, s’è però prodigata a mettere nero su bianco un “vademecum” perfetto per tutelare cani, gatti e persino furetti dai padroni affetti dal covid-19.

“Prescrizioni per persone che si relazionano con animali d’affezione di proprietari sottoposti a misure restrittive per covid-19”. E’ questo l’oggetto della lettera partita il 30 aprile dal Nucleo di Igiene Urbana Veterinaria dell’Asl To 4, con sede a Settimo Torinese, e indirizzata a tutti i Comuni del territorio.

Le “prescrizioni” impartite dall’Asl sono dettagliatissime.

La persona con sospetta o accertata infezione da Covid-19, proprietaria di cani, gatti o furetti, deve “indossare guanti monouso e una mascherina chirurgica quando lo accudisce o effettua la pulizia della lettiera delle cucce”; deve “lavarsi accuratamente le mani prima e dopo ogni contatto e prima e dopo aver preparato loro il cibo”. E’ necessario pulire e disinfettare ogni giorno il pavimento di casa e le ciotole: “le operazioni di pulizia devono procedere dall’alto verso il basso. Il pavimento deve essere l’ultima superficie trattata…”.

Chi ha il covid-19 e vuol far uscire di casa il proprio cane, può affidarlo ad una terza persona a patto che i cani non siano più d’uno: “deve essere condotto un cane solo alla volta a meno che i cani non provengano dallo stesso nucleo abitativo”. Prima di riportarlo a casa, è obbligatorio spazzolargli il pelo e pulirgli le zampine.

Per i gatti – sentite un po’ qua – “saranno consentite le uscite ai soggetti abituati a farlo”: i gatti che non mettono mai il musetto fuori di casa continuino pure a vivere serenamente la loro quarantena domiciliare.

Tutte queste buone regole si applicano anche ai furetti, con un occhio di riguardo alla pulizia del pelo e delle zampine per quelli che “sono abituati ad uscire”.

Insomma: lunga vita a cani, gatti e furetti.

C’era una volta, prima del coronavirus, l’abitudine a lavarsi le mani dopo aver accarezzato il cane o il gatto di casa.

Ora dobbiamo farlo prima.

E’ il mondo che va alla rovescia. O alla deriva, dipende dai punti di vista.

Commenti