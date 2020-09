SETTIMO. Sabato 12 settembre, il Corpo Musicale “Città di Settimo” in piazza della Libertà

Il Corpo Musicale “Città di Settimo Torinese” riprende a suonare. Esattamente sei mesi dopo l’ultima nota suonata nella sala prove, i musicisti del Corpo Musicale “Città di Settimo Torinese” hanno potuto ritrovarsi tutti insieme per dare vita al programma del Concerto che si terrà in occasione dei Festeggiamenti Patronali. E alla prima prova del 26 agosto, al centro Bosio, le emozioni non sono mancate: il Corpo Musicale incontrerà la città sabato 12 settembre alle ore 21 in Piazza della Libertà per il tradizionale Concerto della Festa Patronale. A causa delle normative vigenti legate al Covid-19, l’ingresso al concerto è con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, al numero 347/5041866.

Sono stati mesi molto difficili, l’emergenza sanitaria ha cancellato tutti i concerti in programma, dal Concerto “Incontro con il compositore Lorenzo Pusceddu” al Concerto di primavera con la partecipazione del Corpo Musicale “G. Verdi” di Venaria Reale e della Società Filarmonica di Carmagnola. Quest’ultimo un concerto unico nel suo genere, presentato per la prima volta a Settimo Torinese che doveva essere eseguito da una formazione di 110 musicisti diretti dal maestro Donald Furlano, direttore artistico delle 3 formazioni bandistiche.

I musici del Corpo Musicale non si sono però persi d’animo e in questo lungo periodo hanno continuato a suonare, a distanza con lo slogan #iosuonodacasa, realizzando alcuni video che sono stati pubblicati sui vari canali social in occasione del 75° anniversario della Liberazione, della Festa della Repubblica e della Festa della Musica.

La ripartenza non è stata facile perché è stato necessario rispettare tutte le norme di sicurezza imposte da questo delicato periodo storico dall’igienizzazione dell’ambiente e delle attrezzature utilizzate al distanziamento specifico per chi suona uno strumento a fiato superiore al metro solitamente imposto, uso delle mascherine e misurazione della temperatura. Con la riapertura delle scuole riprenderanno anche i corsi musicali. Per ogni altra informazione sull’attività del Corpo Musicale, si può consultare il sito www.bandasettimotorinese.it

