SETTIMO. Saapa: Corgiat si è dimesso. “Piastra? Non ha visione futura!”

È finito in questi giorni il rapporto tra l’ex sindaco Aldo Corgiat e l’Ospedale Civico di Settimo dove ricopriva il ruolo di direttore amministrativo. Quale occasione migliore, quindi, per trarre un bilancio della situazione della struttura ma anche per sferrare qualche attacco alla sindaca Elena Piastra. Mancanza [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti