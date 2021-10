Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Massimo Ottogalli confermato per il suo terzo mandato: “Sono davvero molto soddisfatto. Dall’altra parte avevo un ex assessore e cinque cnsiglieri della mia ex maggioranza. Credo che mi abbia premiato lo sforzo di portare con me forze nuove. Abbiamo scritto un programmone e adesso lavoreremo per fare. Con i risultati delle urne valuteremo la squadra di giunta”. Entrano in Consiglio: Cristiano Baratto, Massimo Bessone, Fabrizio Boglia, Mariella Ferraro, Vasile Livadariu, Luca Oddono, Lauro [...]



