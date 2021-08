Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO ROTTARO. Dopo due mandati all’insegna dell’armonia, la squadra del sindaco Ottogalli si spacca in vista delle elezioni.

“Non intendevo candidarmi per il terzo mandato, ma sono state le circostanze a spingermi a farlo” racconta Massimo Ottogalli annunciando la sua nuova scesa in campo. E aggiunge: “Anzi speravo che in un paese di 480 anime si riuscisse a fare una lista unica coinvolgendo tutti. Anche l’attuale minoranza. Ma le cose sono andate diversamente”.

A fare una propria [...]