SETTIMO ROTTARO. Successo per gli Amici in Coro

La corale Amici in Coro di Settimo Rottaro, si è esibita la scorsa settimana nella parrocchia Santa Maria aTorinese, in occasione della festa degli sposi. Il gruppo realizzato mettendo insieme le corali di, Vestignè, Azeglio, conta una quarantina di elementi ed ha in repertorio musica sacra, brani gospel, colonne sonore di Walt Disney e musica italiana. I cantori del gruppo Amici in Coro sono diretti da Alessia Riccelli, accompagnati dall’organista Vincenzo Savoretti.