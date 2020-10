SETTIMO ROTTARO. Messi a Bilancio 3 mila euro di entrate da contravvenzioni

La giunta, come previsto dalla legge, ha stabilito come destinare i proventi delle contravvenzioni elevate nel corso dell’anno. A Bilancio, per il 2020, è stata preventivata in 3mila euro il gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada. Il 50 percento di tale importo verrà utilizzato per la manutenzione ordinaria delle strade comunali.

