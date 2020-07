SETTIMO. Ritrovati 7 cani abbandonati, denutriti e senz’acqua

Portati in salvo 7 cani abbandonati. Cinque esemplari di Dogo argentino, più due cuccioli, sono stati ritrovati e salvati dalla Polizia Municipale di Settimo Torinese insieme ai veterinari dell’AslTo4. Gli animali, denutriti e senz’acqua, erano stati abbandonati in un casolare in via Milano 211, alla periferia della città.

Tutto è partito da un’indagine avviata alla fine dello scorso anno dalla Procura della Repubblica di Asti, che segnalava la presenza dei cani in città.

Il proprietario dei cani, un cittadino di Villafranca d’Asti, è stato denunciato alla procura di Ivrea per abbandono e maltrattamento di animali, ma risulta irreperibile.

Il terreno e il casolare dove erano abbandonati i cani, invece, risulta essere di proprietà di un settimese che aveva firmato una scrittura privata preliminare per la vendita dell’immobile al proprietario dei cani. Poi, però, non se ne fece nulla.

