SETTIMO. Quando la Sinistra difende chi paga le tasse in ritardo…

Aumentano le tasse per gli evasori: apriti cielo, scandalo, catastrofe, vergogna e chi più ne ha più ne metta. L’articolo da noi pubblicato, la scorsa settimana, in merito alla decisione dell’assessore al bilancio, Luca Rivoira, di aumentare l’interesse dallo 0,05% al 2% per “punire” chi paga in ritardo e “premiare” i cittadini che invece rispettano le scadenze ha scatenato un vero e proprio putiferio. Prima in consiglio comunale, con le minoranze (esclusi i 5 Stelle) sul piede di guerra e poi con numerosi commenti da parte dei cittadini sui social, pronti a puntare il dito contro l’amministrazione per una decisione giudicata come ingiusta. Dunque, quella che sembrava una decisione di buon senso (qualcuno potrebbe dire di sinistra), per distinguere tra chi paga e chi no, è diventata una polemica rovente.

Attenzione, qui non parliamo di un aumento della tassazione ma di una piccola “mora” per chi non paga le tasse e non le paga per anni. La nuova normativa, grazie ad una mediazione con i 5 Stelle, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021 ed avrà i primi effetti pratici dopo la metà del 2021. Tanto per capirci, non ci sono tassi di interesse da usura ma del 2%. Un tasso che viene applicato quando il cittadino, che non paga le tasse da tempo, chiede una dilazione al Comune per rientrare del suo debito. Proviamo a fare un esempio pratico. Ad oggi, il tasso è dello 0,05%, praticamente inesistente. Un cittadino che si ritrova con tasse non pagate per 1000 euro deve versare un “balzello” di 50 centesimi quando richiede la dilazione di pagamento. In pratica, al netto delle more (che pure ci sono), la differenza tra pagare per tempo e pagare in ritardo quasi non esiste.

Ora, andiamo a vedere il provvedimento “draconiano” introdotto dalla giunta. Sui soliti 1000 euro di tasse da versare il “balzello” passa da 50 centesimi (0,05%) a 20 euro (2%). In pratica, ad un contribuente che si ritrova a non pagare, a non pagare per anni, il Comune chiede una sovrattassa di 20 euro. È tanto? Troppo? Insomma, sicuramente pagare le tasse non è una cosa bellissima, come diceva l’ex Ministro Padoa Schioppa, ma pagarle per tempo sarebbe quanto meno giusto, se non doveroso.

E tutti i cittadini che si trovano in difficoltà? Come fanno? Ebbene, a Settimo, come nella maggior parte dei Comuni, esistono centinaia di agevolazioni per le famiglie che, per causa di forza maggiore, non riescono a pagare i tributi. Agevolazioni che, sulla Tari, per esempio, arrivano ad abbattere la tassazione fino all’85%.

Ora, che a schierarsi contro l’aumento delle tasse per chi non le paga sia la destra, quella della flat tax, è persino scontato. Quando invece lo fa una forza che ha scritto “Sinistra” nel nome beh, allora, c’è qualcosa che non torna. Perché se come ha detto la consigliera Catenaccio è senz’altro vero che non tutti i cittadini che non pagano sono evasori è altrettanto vero che non tutti i cittadini che non pagano sono in difficoltà economica.

