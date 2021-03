SETTIMO. Pultrone: “Per l’affidamento a Elabora Srl nessuna gara”

Non c’è stata nessuna “gara” ma solo una richiesta di preventivi e poi un affidamento diretto alla ditta detenuta dal revisore dei conti. È questo quanto viene fuori dall’accesso agli atti fatto, in settimana, dalla consigliera di Insieme per Settimo, Rosa Catenaccio. Riflettori puntati sui 74.400 euro. [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti