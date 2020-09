SETTIMO. Prestavano denaro ottenuto con la droga. Gli arrestati.

Prestavano a tassi usurari il denaro ottenuto con il traffico di stupefacenti. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri hanno eseguito a Torino e nell’hinterland del capoluogo piemontese 17 misure cautelari in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Ivrea su richiesta della locale Procura, nei confronti di altrettante persone.

Gli arrestati sono: Antonio e Francesco Barbaro, Vittorio Bellofatto, Giuseppe Carnazza, Francesco Catanzariti, Stefano Ciervo, Luca Di Girolamo, Fabio Folino,Vittorio Gargiulo, Massimiliano Mereu, Davide Alfonso Molino, Giuseppe Priolo, Giovanni Proto, Matteo Vicciantuoni, Giovanni Villella, Piero Viola e Rachid Zouine.

Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in usura, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, porto abusivo d’arma da fuoco, riciclaggio e traffico internazionale di autovetture rubate.

L’unico indagato a non essere colpito da misura cautelare in carcere è Fabio Cuomo, che resta a piede libero.

Le indagini dei carabinieri che hanno permesso di scoprire, nel Torinese, un vasto giro di usura collegato a spaccio di droga e furti di auto di lusso sono partite dal suicidio, nell’agosto 2018, di un imprenditore a Leini, Egidio Calafiore, titolare di una piccola azienda di autotrasporti, vittima degli strozzini ai quali non era più in grado di saldare un debito di 30 mila euro a un tasso d’interesse del 94%. Pochi giorni dpo la sua morte, gli usurari hanno minacciato e chiesto soldi al figlio. Tra i 17 arrestati, nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Ivrea, Davide Molino, a capo dei presta soldi, anche due esponenti della locale della ‘ndrangheta, i fratelli Antonio e Francesco Barbaro, di 30 e 32 anni. Un’inchiesta difficile, anche perché, sottolineano gli inquirenti, non c’è stata una vera e propria collaborazione dalle vittime degli usurai. T

ramite le intercettazioni gli investigatori hanno scoperto il traffico di droga, sulla piazza di Settimo Torinese, gestita da Molino, che si forniva di cocaina e altre sostanze dai fratello Barbato. Il terzo filone d’inchiesta il traffico delle auto di lusso rubate. Audi, Porsche, Range Rover che finivano in Francia, Finlandia e Ungheria. “Più andavamo avanti e più saltavano fuori altri reati, un pozzo senza fondo”, spiega il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando che lancia un appello: “Da questa inchiesta emerge ancora purtroppo il fatto che non ci sia fiducia nelle autorità da parte di chi è vittima degli usurai. Giusto ricordare che si può denunciare anonimamente quanto accade e che esistono associazioni che possono aiutare”.

Nel corso delle indagini, durate quasi 2 anni, sono stati sequestrati oltre 1 kg tra hashish, marijuana e cocaina, 35000 euro in contanti e una pistola 7,65, poi risultata oggetto di furto.

“Le investigazioni hanno evidenziato – ha dichiarato il comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, col. Francesco Rizzo – una stretta interconnessione tra l’attività usuraria e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti i proventi del mercato della droga vengono a volte reinvestiti per prestare denaro a tassi illeciti e, viceversa, i guadagni di usura utilizzati anche per l’acquisto di nuovo stupefacente”.

Commenti