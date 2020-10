SETTIMO. Preselezione di “Miss e Mister Settimo”

L’associazione “Voce di Calabria” e l’agenzia Union Model di Dante Zanetti hanno organizzato al Babylon Cafè di via Einaudi le preselezioni di Miss e Mister Settimo 2020. Antonio Folino, presidente dell’associazione calabrese ha voluto far sfilare i partecipanti nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, alle 16. Rispettando [...]



