SETTIMO. Poltronissima Seta: sindaci all’arrembaggio.

Mercoledì 20 maggio si riunirà l’”Assemblea di Coordinamento” che raccoglie i soci pubblici di SETA: sono il Consorzio di Bacino 16 e i 30 Comuni che fanno parte del Consorzio stesso. Complessivamente posseggono il 51,15% di SETA.

L’“Assemblea di Coordinamento” è un organismo previsto dalla convenzione che i soci pubblici stipularono dopo la vendita del 48,85% di SETA al privato operativo SMC, avvenuta alla fine del 2013. Questo 48,85% è stato successivamente acquistato da IREN, che è dunque l’attuale socio privato operativo.

La convenzione stabilisce che l’Assemblea di Coordinamento si riunisca almeno 5 giorni prima delle assemblee dei soci di SETA per stabilire la linea unitaria da esprimere in quella sede e per designare il rappresentante unico che vi andrà a esprimerla. E infatti il 30 maggio si riunirà l’assemblea dei soci di SETA, composta in sostanza da due sole persone, il rappresentante dei soci pubblici indicato dal Coordinamento e quello del socio privato IREN.

Il Coordinamento del 20 maggio dovrà discutere di tre argomenti e raggiungere per tutti e tre la posizione unitaria da portare in assemblea di SETA: 1) l’acquisto delle azioni di SETA in mano al Consorzio di Bacino; 2) la destinazione degli utili di SETA; 3) la designazione dei 3 membri, compreso il presidente, che toccano ai soci pubblici nel consiglio di amministrazione di SETA (le nomina degli altri due spetta ovviamente a IREN).

Abbiamo scritto molte volte del primo punto. La questione si trascina da un anno, è piuttosto tormentata, ma sembra essere finalmente arrivata a una svolta unitaria: i Comuni – si dice – compreranno quel 18,78% di azioni di SETA ancora in possesso del Consorzio e delle quali il Consorzio deve liberarsi. In questo modo i Comuni, che ne già hanno il 32,37%, raggiungeranno il 51% e SETA rimarrà in maggioranza in mano pubblica.

Il secondo punto riguarda la destinazione degli utili prodotti da SETA nel 2019. Si tratta di ben 2,5 milioni di euro. Una sorta di miracolo per una società di raccolta rifiuti urbani. Una società che era stracarica di debiti e che nel decennio di presidenza di Alessandro Di Benedetto è stata risanata. Circa 700.000 euro saranno trattenuti dalla società sia per pagare debiti residui sia per altri accantonamenti. Che fare dei restanti 1.800.000 euro? Possono restare nella società ad aumentarne il capitale e quindi ad accrescerne il valore. Oppure possono venire distribuiti come dividendo ai soci: grosso modo 900.000 a IREN, 575.000 euro ai Comuni e 325.000 al Consorzio di Bacino. La scelta sembra essere già stata fatta: quest’anno i Comuni intascheranno il dividendo e lo utilizzeranno per comprare le azioni di SETA. L’anno prossimo si vedrà, e si potrebbero aprire interessanti prospettive. Ne riparleremo.

A quanto ne sappiamo, è il terzo punto il più problematico. Nel Coordinamento del 20 maggio i soci pubblici (Consorzio e Comuni) dovranno indicare i 3 membri del CdA di SETA che tocca a loro nominare. Più due membri su tre del Collegio dei Revisori. Ma finora i Comuni sembrano non avere raggiunto un accordo sui nomi. Certo, mercoledì prossimo il Coordinamento potrebbe decidere di confermare alla presidenza Di Benedetto, che ha ben operato. Però nel frattempo si è già scatenata la guerra per la poltrona tra politici. Per la presidenza, una carica da 80.000 euro l’anno, ricorrono i soliti nomi: Gianna Pentenero, ex assessore regionale PD, poi Caterina Greco, segretaria del PD di Settimo, ecc. Con i Comuni in ordine sparso, finora incapaci di convergere su un nome.

In un incontro di sabato scorso (una riunione dell’Ufficio di Presidenza del Consorzio), sembra che il Comune di Chivasso abbia avanzato tre possibilità: o un bando di gara per la scelta del Presidente, o la conferma di Di Benedetto, o la designazione di un politico come Pentenero o Avataneo. Settimo potrebbe confluire sul nome di Pentenero, ma in questo modo scontenterebbe Greco, segretaria del partito di maggioranza in consiglio comunale…

L’articolo 8 della Convenzione tra soci pubblici, che abbiamo citato all’inizio, conferisce al Comune di Settimo il compito di proporre il nome, anzi i nomi dei tre del CdA e dei due revisori. Un compito facile se è già stato trovato un accordo, ma difficile se, al contrario, l’accordo non c’è. E se non c’è, si vota e vince la maggioranza.

Assemblea dei soci pubblici di Seta: quale maggioranza?

Come si calcola la maggioranza nell’Assemblea di Coordinamento dei soci pubblici di SETA?

Qui le cose si complicano. Si complicano dal punto di vista politico, perché i Comuni non vi “pesano” in base alla popolazione (come nel Consorzio di Bacino), ma pesano in base alla quota di SETA in loro possesso (che tutte insieme fanno il 51,15% di SETA). Quote diversificate e che non corrispondono né alla popolazione né alla potenza politica dei Comuni. Ad esempio, Lombardore ha un solo un trentesimo della popolazione di Settimo, ma nell’Assemblea di Coordinamento ha il 2,85% di voti mentre Settimo ne ha “solo” il 12,45%. Cioè Settimo contra solo quattro volte tanto Lombardore, pur avendo trenta volte tanto di popolazione e una forza politica incomparabilmente superiore. Ecco perché sarebbe meglio trovare un accordo: una votazione a maggioranza potrebbe suscitare malumori.

Ma c’è anche una complicazione tecnica. Nell’Assemblea di Coordinamento il Consorzio di Bacino ha il 49,37% dei voti. È il soggetto più forte, se pensiamo che Settimo ha appunto solo il 12,45%, Borgaro il 5,25% e Chivasso un misero 1,96%. Ma quale posizione avrà, mercoledì 20 maggio, il Consorzio? Per avercela, avrebbe dovuto in precedenza riunire una assemblea dei propri soci e votare. Non ci risulta che l’abbia fatto. Se è così, il 20 maggio, paradossalmente, il soggetto col maggior numero di voti si presenterà all’assemblea senza essere nella condizione di poter esprimere una posizione. Un bel pasticcio: come se ne uscirà?

Commenti