SETTIMO. Polemiche in consiglio sul Dup, “È già campagna elettorale?

La sindaca ha già iniziato la campagna elettorale per il 2024? Se lo chiede il vicecapogruppo della Lega, Manolo Maugeri, in consiglio comunale. Lui, come tutta l’opposizione, descrivono il Documento unico di programmazione (Dup) come un libro dei sogni. Per la maggioranza, invece, è un documento che delinea un [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti