SETTIMO. Pochi vaccini antinfluenzali e le prenotazioni vanno in tilt

I vaccini antinfluenzali non ci sono e quei pochi non bastano per soddisfare il fabbisogno delle persone più rischio. È una situazione molto complicata quella dei medici di famiglia che, ormai, da settimane, si ritrovano alle prese con le lamentele dei pazienti e con una comunicazione della Regione [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti