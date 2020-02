SETTIMO. Pieno sostegno della CGIL Funziona Pubblica a tutti gli operatori socio-sanitari

A seguito degli oltraggiosi adesivi esposti a Settimo Torinese nella giornata del 4 febbraio e la creazione di un blog anonimo con chiaro intento diffamatorio nei confronti del sistema dei servizi sociali che si occupano della tutela dei minori, la CGIL Funzione pubblica di Ivrea e Settimo Torinese esprime il pieno sostegno a tutti gli operatori socio-sanitari, che ogni giorno con professionalità, competenza e forte senso di responsabilità si impegnano nella tutela di tutti i cittadini che vivono condizioni di vulnerabilità.

Interessante è la tempistica con cui sono apparsi i suddetti adesivi, diverse organizzazioni afferenti al Comitato ZERO allontanamento zero, di cui fanno parte anche le Organizzazioni Sindacali, sono impegnate in numerose attività finalizzate ad interrompere la campagna propagandistica, denigratoria e di odio, che strumentalizza i minori, chiedendo a gran voce il ritiro del Ddlr “Allontanamento Zero”.

In merito si ricordano i vari appuntamenti del suddetto Comitato: assemblea pubblica del 6 febbraio alle ore 20.30 presso la Fabbrica del “E” a Torino, tavola rotonda “Quali effetti per il sistema di tutela dei minori oggi in Piemonte” del 14 febbraio alle ore 14.30 presso la sede CGIL Torino e la manifestazione del 15 febbraio alle ore 15.30 in piazza Carignano.

La CGIL Funzione Pubblica di Ivrea e Settimo Torinese, confida per tanto nel lavoro delle autorità competenti affinché tali atti siano sanzionati il più presto possibile e invita la cittadinanza a partecipare alle manifestazioni organizzate.

