SETTIMO. Piccioni viaggiatori per pattugliare i cieli della città

Piccioni viaggiatori per pattugliare i cieli della città.

E’ questo lo strumento scelto dall’amministrazione comunale di Settimo Torinese per dare un giro vite sulla sicurezza. Dalle trasgressioni stradali, all’abbandono di rifiuti, ai crimini. Tutto verrà videoregistrato dall’alto da uno stormo di ben 100 piccioni addestrati al volo e muniti di microcamera ad altissima definizione.

L’accordo, con un allevatore di Mezzi Po, è stato stretto nei giorni scorsi. I piccioni verranno lanciati ogni giorno all’alba e torneranno al tramonto.

Non sono previsti, per ora, pattugliamenti notturni: “Le microcamere ad infrarossi avevano costi proibitivi e la qualità dell’immagine era scadente. Così, in questa prima fase del tutto sperimentale, ci accontenteremo della sorveglianza diurna” spiega la sindaca Elena Piastra.

Tutto verrà finanziato grazie ad un bando europeo, e non avrà alcun costo per la città.

Si tratta di un progetto pilota. Ben presto, infatti, iniziative simili verranno adottate nelle maggiori città europee.

Qualche tempo fa, in Finlandia era stato lanciato un simile progetto, ma con i gabbiani, animali meno adatti all’addestramento al volo. Capitava spesso, infatti, che si immergessero in mare danneggiando le microcamere.

Il primo lancio inaugurale, si terrà oggi pomeriggio alle 16 dalla Torre di Settimo.

All’evento prenderà parte anche il presidente della Regione Alberto Cirio, che tornerà in città per la seconda volta in pochi giorni.

Commenti