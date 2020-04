Lunedì scorso, 6 aprile, la sindaca Piastra ha preso carta e penna per scrivere la seguente lettera indirizzata all’AslTo4, all’Unità di Crisi della Regione Piemonte, all’amministratore unico di Saapa (la società che gestisce l’ospedale di via Santa Cristina) e alla Prefettura. Nella lettera la sindaca chiede tamponi per tutti i dimessi e i dati dei positivi tra gli operatori sanitari della struttura. I sindacati, in questi giorni, hanno parlato di 30 positivi tra infermieri, Oss e medici.

“Questa amministrazione ha appreso, mai con comunicazioni formali da parte degli Enti preposti, che un piano dell’ospedale di Settimo Torinese è stato adibito a pazienti nell’ambito dell’emergenza Covid19. In relazione alla complessiva gestione della struttura moltissimi cittadini continuano a rivolgersi al Comune, per la mancata conoscenza delle situazioni relative ai degenti degli altri reparti, e lamentano di non ricevere alcuna informazione circa il loro stato di salute, nessuna informazione circa le cautele adottate nei reparti per limitare la diffusione del contagio e nessuna informazione circa lo stato di salute e il possibile contagio del personale ospedaliero (medici, infermieri,oo.ss.od altro). In ragione di ciò si chiede di conoscere con la massima urgenza: se ve ne fossero, il numero dei pazienti positivi tra i degenti (escludendo il reparto già dedicato a covid-19); il numero dei positivi tra il personale ospedaliero (medici, infermieri, oss. od altro). Si chiede altresì di conoscere, in riferimento al personale ospedaliero (medici, infermieri, oss. od altro), la quota del personale ad oggi assente dal servizio per malattia e quanti, tra questi, sono in attesa dell’esito del tampone ovvero in quarantena. Si chiede altresì di conoscere, con la medesima massima urgenza, le azioni messe in atto in questi giorni per garantire la sicurezza dei pazienti degli altri reparti e quali modalità siano state adottate per garantire in sicurezza le dimissioni. Si ritiene altresì necessario che le dimissioni dei pazienti da qualsiasi reparto dell’Ospedale siano precedute dall’esecuzione dei tamponi e dall’esito negativo degli stessi e che le eventuali persone già dimesse senza l’esecuzione dei tamponi, siano poste in quarantena fiduciaria per 14 giorni, mediante il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale. Le informazioni e l’adozione delle procedure di cui alla presente nota sono ritenute fondamentali, al fine di rassicurare la comunità locale ed in particolare i parenti dei degenti rispetto ad una situazione di incertezza, sfiducia e disinformazione che la città non è più in grado di sostenere”.

