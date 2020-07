SETTIMO. Piastra: “Le informazioni della Lega sono false e allarmiste”

La Lega Salvini Piemonte “diffonde informazioni false e allarmiste sull’arrivo di migranti nella nostra Città”. Lo afferma, in una nota, Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese, che ha dato la propria disponibilità ad accogliere trenta migranti al centro Fenoglio. “Stupisce a questo punto la presa di posizione dei consiglieri Preioni, Gavazza e Cerutti della Lega – osserva la prima cittadina – Se la Lega, che governa la Regione, non vuole i migranti in Piemonte, eviti di chiedere al Comune di Settimo di ospitarli. Ora assistiamo a questa strumentalizzazione tanto maldestra quanto dannosa.

Se le cose stanno così, possiamo senz’altro ritirare la disponibilità del Comune di Settimo: alla Lega l’onere di affrontare da sola la situazione. Senza prendere a schiaffi chi con senso di responsabilità è pronto a dare il suo contributo”. “L’affermazione secondo cui non sapremmo nulla delle condizioni di salute dei migranti è clamorosamente falsa – chiarisce Piastra – La Prefettura e la Questura ci hanno assicurato che tutte le persone che arriveranno saranno state sottoposte a sierologico e tampone e sono negative”.

Commenti