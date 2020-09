SETTIMO. Operaio colpito al piede da un blocco di cemento, non è in pericolo di vita

Un operaio di 59 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio a Settimo Torinese, nel magazzino di una ditta, a seguito della caduta di un blocco di cemento di circa 500 chili che si è sganciato da una gru. L’uomo è rimasto ferito a un piede ed è stato trasportato in elicottero al Cto. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso e dei tecnici dello Spresal dell’Asl To4.

