Settimo. Oggi tamponi gratis in via Regio Parco dalle 10 alle 12,30

Oggi dalle 10 alle 12,30 in via Regio Parco 64 l’Asl To4 effettua tamponi su base volontaria a tutti i cittadini che rientrano dall’estero o comunque a chi è rientrato dalle vacanze. Non occorre alcuna prenotazione.

L’iniziativa verrà ripetuta il 12 settembre negli stessi orari.

Ieri a Chivasso ne sono stati effettuati ben 102.

