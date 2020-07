SETTIMO. Oggi in Piemonte 156 richiedenti asilo, 50 sono al Fenoglio

Sono 156, di cui due donne, i richiedenti asilo arrivati oggi in Piemonte dalla provincia di Agrigento. E’ quanto comunica la Prefettura di Torino. In base alla ripartizione concordata il 25 luglio nel corso di una riunione fra i prefetti piemontesi, i migranti sono stati trasferiti in diverse province: 10 ad Alessandria, 12 a Biella, 22 a Novara, 10 nel Vco, 10 a Vercelli. Dei 92 destinati alla Città metropolitana di Torino, 50 sono stati collocati nel Centro Fenoglio di Settimo Torinese, gestito dalla Croce Rossa, e 41 nel Comune di Torino in una struttura per la quale la Prefettura ha affidato il servizio di accoglienza a una cooperativa che già opera in altri Cas. Una donna single è stata accolta in un altro Centro torinese. Prima della partenza i migranti hanno svolto un test sul Covid risultato negativo. I protocolli sanitari, in questa fase emergenziale, prevedono ora l’effettuazione di un tampone in base alle convenzioni che le singole prefetture hanno stipulato con le Asl dislocate sul rispettivo territorio; saranno anche osservate le misure di carattere precauzionale previste dalle disposizioni in vigore.

