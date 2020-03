SETTIMO. “Niente assembramenti! Rinviamo il consiglio comunale”

Il consiglio comunale non s’ha da fare, c’è l’emergenza Coronavirus. Questa la richiesta che arriva, in coro, da tutti i rappresentanti della minoranza. Insomma, secondo le opposizioni, non ci sono le condizioni per approfondire l’argomento e nemmeno quelle di “sicurezza sanitaria” per ritrovarsi tutti e 25 in sala consiliare.

Al [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti