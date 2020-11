SETTIMO. Negativi i tamponi degli assessori della Sindaca Piastra

Arrivati i risultati dei tamponi: tutti gli assessori che sono stati a contatto con la Sindaca Elena Piastra (positiva al coronavirus ma in via di guarigione) sono risultati negativi al Covid19. Dopo una settimana di isolamento (senza sintomi), in attesa del tampone, potranno, quindi, tornare a lavorare per la Città. Grande merito, evidentemente, va alle mascherine, utilizzate durante tutti gli incontri, di persona, in Municipio.

