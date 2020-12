SETTIMO. Nasce il comitato spontaneo per sensibilizzare l’amministrazione: “Ciclabile qui? Non serve”

Giorgio Zigiotto, attivista residente nel quartiere Borgo Nuovo, non vede di buon occhio la pista ciclabile su via Fantina. E come lui, a quanto dice, tanti altri. “Mi fermano al mercato di via Fantina, mi chiedono di far qualcosa – dice – . Un comitato spontaneo per [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti