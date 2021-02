SETTIMO. Morì di aneurisma: torna in Appello il processo al Medico di Chivasso

SETTIMO. Morì di aneurisma: torna in Appello il processo al Medico di Chivasso. Non c’è pace per Dario Rotella, il 34enne commerciante di Settimo Torinese stroncato da un aneurisma celebrale.