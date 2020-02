Vandali minorenni per le strade. “Una città messa a soqquadro dai vandali”. Parla così il vice sindaco, Giancarlo Brino, in consiglio comunale, a proposito delle questioni legate alla sicurezza in città. “Purtroppo – ha spiegato – si sta vedendo una buona dose di vandalismo, ci sono dei punti critici, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti