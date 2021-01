Ma quanto guadagna il Presidente di Seta? Come è stato deciso? Perché? C’è stato il risparmio promesso dalla Sindaca Piastra? “A leggere il sito di Seta direi di no – spiega Mencobello – ma attendo i chiarimenti dell’amministrazione in consiglio”. Saranno più o meno queste, a grandi linee, le [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti