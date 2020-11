SETTIMO. Lutto per l’ex Consigliere Comunale Michele Marchitto

Simone Corradengo, giornalista e nipote dell’ex consigliere comunale Michele Marchitto, ci ha inviato l’articolo per commemorare il suo caro nonno.

Michele Marchitto è mancato nella mattinata di domenica 8 novembre. Aveva 78 anni e da tempo era attivo sul suolo di Settimo Torinese. E’ stato consigliere comunale per anni durante il mandato dell’ex sindaco settimese Giovanni Ossola, riconosciuto nel 1996 per il contributo dato alla crescita e lo sviluppo di Settimo Torinese.

Un uomo per gli altri, sempre pronto a dare una mano sul suolo cittadino. Conosciuto dalla popolazione e pronto a farsi carico dei problemi altrui nei suoi anni migliori e anche recentemente. Tra le altre cose, negli anni 90 ha fatto parte dell’Organizzazione del progetto “Tuttinsieme”, manifestazione sportiva a scopo benefico per i disabili.

Michele Marchitto è stato socio storico del gruppo ANPI, ex dipendente Pirelli di Settimo Torinese, ricordato da amici e colleghi come pilastro del movimento operaio e soprattutto cittadino. Nell’ambito comunale, dopo il suo mandato, ha fatto largo ai giovani con un gesto d’altruismo, facendosi da parte e portando avanti la fascia d’età che più prediligeva, per quanto riguarda la crescita della nuova società settimese.

Il ricordo dei tanti amici di vecchia data, colleghi di lavoro, ex e attuali membri politici è quello delle tante serate estive, spensierate e gioiose nelle varie edizioni della Festa de l’Unità insieme alle tante persone e a tutti coloro che insieme a lui hanno contribuito in città, la stessa che lui amava.

L’ultimo saluto sarà dato dai suoi cari nella giornata di domani alle ore 15.30 presso la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa (Via don Gnocchi 2).

