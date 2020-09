SETTIMO. Lungo la via dei pellegrini medievali

«In modo stretto non s’intende peregrino se non chi va verso la casa di sa’ Iacopo o riede». Così Dante Alighieri, nella «Vita Nova», definisce il pellegrino del suo tempo, il vagabondo di Dio, simbolo dell’u-manità povera ed errante in pe-renne cammino verso l’assoluto. Santiago de Compostela fu una delle grandi mete dei pellegrinaggi medievali. Ogni anno, devoti di tutta Europa si recavano in Galizia, all’estremità occidentale del mondo allora conosciuto, per pregare sulla tomba dell’apostolo Giacomo. Il bisogno di evasione, l’inquietudine e il desiderio di nuove conoscenze si fondevano con lo spirito di penitenza che ani-mava i viandanti del sacro nel loro instancabile girovagare. Su questi temi, sino al 27 dicembre, presso il Museo Leone di Vercelli (Corridoio delle cinquecentine), è possibile visitare la mostra «Strade, pellegrini e luoghi sacri dall’antichità al contemporaneo». Mediante documenti d’archivio, mappe, fotografi e, antichi volumi e opere d’arte dal quindicesimo al ven-tesimo secolo, si riscoprono i grandi itinerari del pellegrinag-gio, dalle Alpi a Roma e in Pu-glia, dove ci s’imbarcava per la Terrasanta. Ma non manca uno sguardo, dal sedicesimo secolo, ai Sacri monti, in particolare a Varallo e Oropa.

«Pauperes» per eccellenza in quanto privi di mezzi, i pellegrini medievali rinunciavano alla quotidianità familiare e sociale per addentrarsi in una dimensione del tutto diversa. Forse non tutti avevano piena consapevolezza dei rischi che un viaggio tanto lungo com-portava: incidenti, malattie, infezioni epidemiche, agguati e, non ultimo, il senso di solitudine morale che inaspriva la fa-tica e poteva indurre a desistere dall’impresa.

Vestiti di sacco, sorreggendosi col bordone, i pellegrini si spo-stavano attraverso contrade sconosciute, giovandosi delle strutture di accoglienza (ospedali, ricoveri, conventi, magioni degli ordini cavallereschi e ospitalieri, ecc.) che sorgevano lungo le strade più frequentate. Il principio della solidarietà cristiana era uno dei valori che rendevano possibile il pellegrinaggio.

I pellegrini italiani diretti a Santiago de Compostela erano soliti risalire la penisola lungo la cosiddetta «Via francesca» o «francigena», un itinerario che andò affermandosi già nell’alto Medioevo, sembra a partire dall’epoca dei re franchi. Da oltralpe, in direzione opposta, la strada era percorsa da coloro che si recavano a Roma. Il territorio di Settimo Torinese era attraversato da un tratto della strada, quello che le fonti medievali defi niscono «via publica peregrinorum et mercatorum» (strada pubblica dei pellegrini e dei mercanti), suppergiù coincidente con le attuali vie Milano, Verdi, Cavour e Regio Parco. In quanto vagabondo di Dio, ma anche uomo del proprio tempo, il pellegrino cedeva talvolta alla tentazione di deviare dall’itinerario prestabilito. Lungo la strada diveniva forte il desiderio di raccogliersi in preghiera davanti a un particolare altare, di sostare in un’abbazia dal nome famoso, di confondersi tra la folla richiamata da una fiera, di chiedere ospitalità a un signore il cui castello si scor-geva in lontananza.

La «via publica» di Settimo entrava nella Torino murata dalla Porta Palazzo: la scandivano torri isolate, castelli, chiese, abbazie, cappelle campestri e oratori. Basti pensare alla romanica chiesa di San Pietro in Vincoli, all’esterno del borgo di Settimo. Ancora oggi, dalle pietre e dai mattoni, seguendo le orme dei pellegrini, trapela il fascino di secoli lontanissimi nei quali la realtà storica tende ad assumere contorni sfumati, dissolvendosi fra le nebbie del mito.

